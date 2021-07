L'Hospital estrena una reforma de més d'1,5 milions d'euros

Escaldes-EngordanyL'hospital Nostra Senyora de Meritxell ha estrenat aquest dimarts la nova àrea de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) i les noves instal·lacions que configuren el servei d'Urgències després de la reforma que s'ha fet dels espais en plena pandèmia. Tal com ha detallat el director general del SAAS, Josep Maria Piqué, la reforma dels dos dispositius "obeeixen a la mateixa línia estratègica" com és la "d'incrementar la seguretat i el confort dels malalts que han de venir a l'hospital". Així, la idea és que els usuaris al centre hospitalari "passin el menor temps possible dins de les instal·lacions" afavorint així que "puguin ser operats dins d'un mateix dia sense haver de passar una nit a l'hospital". Per a aquesta reforma, el Govern ha destinat més d'1,5 milions d'euros. Concretament, les noves instal·lacions d'Urgències han suposat una inversió de 500.000 euros, mentre que la creació de l'àrea de Cirurgia Major Ambulatòria ha representat un cost que supera el milió d'euros.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha recordat que el recorregut al país de l'àrea de CMA va començar "de forma molt tímida", ja que només representava el 20% de les intervencions. En l'actualitat, aquest percentatge ja arriba fins al 55% i la voluntat amb aquest nou dispositiu és situar-se en el 80%. A més, amb la integració d'aquesta infraestructura dins del bloc quirúrgic de l'hospital "s'avança molt més, s'incrementa la seguretat i el circuit del pacient també és molt més ràpid".

Així mateix, el ministre també ha assenyalat que la pandèmia "ens ha ensenyat que l'hospital s'ha de poder adaptar a situacions de crisi com pot ser la sanitària". És per això que, gràcies a les noves estructures, l'àrea de CMA tindrà la capacitat de poder convertir-se "en una UCI de primer nivell" que s'emprarà davant d'emergències com l'actual.

Pel que fa a la remodelació d'Urgències, la reforma ha consistit a incrementar la capacitat amb cinc 'boxes' més, dels quals dos es destinen a pediatria, dos més a adults, i s'incorpora una àrea de triatge. A més, també s'ha creat un nou bany i s'han millorat els espais de recepció i administració. En aquesta reforma, per tant, s'ha tingut en compte la creació dels circuits assistencials i sales d'espera específiques en funció de la gravetat que presentin els pacients.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha reconegut que, malgrat la pandèmia, "no hem deixat de fer una feina que també és essencial i necessària per atendre a la població". En aquest sentit, ha detallat que el sistema sanitari del país "és un dels baluards d'Andorra", i la Covid-19, "ha posat en evidència la importància de disposar d'un sistema sanitari públic sòlid i capaç de donar resposta a situacions extremes". És per això que ha assegurat que és necessari "continuar destinant recursos a la sanitat per millorar les condicions dels professionals, les infraestructures i la recerca".