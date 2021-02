L'Illa ja té qui el guardi

Andorra la VellaEl Govern ha adjudicat la concessió per a la gestió del refugi de l'Illa, ubicat a la vall del Madriu-Perafita-Claror. Tal com ha explicat aquesta setmana el ministre portaveu, Eric Jover, el concurs públic ha recaigut en l'oferta presentada per David Naudí Cabot, que ha obtingut l'explotació del servei públic del refugi guardat. Amb aquesta adjudicació, l'executiu manté l'aposta per disposar d'una xarxa de refugis guardats que permetin fer la volta al país de forma sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

El refugi ha de ser un punt de referència, d'avituallament i de descans pels excursionistes, muntanyencs i, en general, pels usuaris de la vall. També ha de ser un punt d'informació sobre els paisatges, les zones humides, la biodiversitat i els valors de la vall del Madriu-Perafita-Claror. En aquest sentit, l'oferta presentada ha estat avaluada favorablement per la comissió de Gestió de la vall amb relació als objectius de conservació, protecció i desenvolupament sostenible que marca el pla de gestió de la vall, així com als de promoció i desenvolupament turístic sostenible.

La durada de la concessió s'inicia amb la signatura del contracte i fins al 31 de desembre del 2025. Acabat el primer termini, el contracte es pot prorrogar per períodes de cinc anys fins a una durada màxima total de quinze anys des de la data de signatura del primer contracte, sempre que l'òrgan contractant o l'adjudicatari no manifestin la seva voluntat de rescindir-lo.

Els períodes d'obertura al públic del refugi durant l'estiu serà cada dia, des del primer dissabte del mes de juny fins al festiu de l'1 de novembre (Tots Sants). A l'hivern, estarà habilitat cada dia des de l'1 de desembre fins a l'1 de maig. Fora d'aquests períodes, el refugi estarà disponible per a la seva obertura, amb una reserva prèvia, per a grups de com a mínim quinze persones.

L'adjudicatari, a més, haurà de fer front a un cànon anual de 12.000 euros en concepte d'ús de la instal·lació, al que caldrà sumar-li un 8% que es calcularà sobre la xifra de negoci actual. Totes les tarifes de preus al públic es publicaran al BOPA. La tarifa general es fixa en 19 euros per la pernoctació i 54 euros la mitja pensió durant el període d'estiu, i 20 i 60 euros respectivament durant el període hivernal. A l'últim, cal destacar que també s'estableixen descomptes per federats i usuaris de la ruta Coronallacs, així com tarifes especials per a grups, escolars i menors de 12 anys.