L'import mitjà per beques d'Educació va ser de 323,8 euros el curs passat

Andorra la VellaDurant el curs escolar 2021-2022 es van destinar fins a 2.744.986,62 euros en ajuts a l'estudi, un 1,5% més que en comparació amb el curs escolar anterior. Del total, segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística, 2.722.604,78 euros van ser destinats a ajuts a l'estudi i 22.381,84 euros a ajuts al lloguer del material d'esquí.

Entrant al detall de les xifres, el 52,1% de l'import global (1.431.350,16 euros) es va adreçar a l'ensenyament superior. Per a l'ensenyament no superior es van destinar 1.313.636,46 euros, el que equival al 47,9% restant, dels quals 1.291.254,62 euros han estat per a ajuts a l'estudi i 22.381,84 euros per al lloguer del material d'esquí. En aquest sentit, destaca principalment la partida per als universitaris de primer cicle, que va ascendir fins als 1.128.396,11 euros, el que suposa el 42,4% del total de la despesa.

D'altra banda, el nombre de beques atorgades durant el 2021-2022, 5.018, van augmentar un 0,7% respecte del curs escolar anterior (4.981). Les beques destinades a l'estudi van ser 4.355, mentre que les destinades al lloguer d'esquí escolar es van situar en 663. L'import mitjà per beca acordada es va incrementar un 4,9%, situant-se en 542,80 euros el darrer curs (517,67 euros el curs anterior).

Així mateix, l'import mitjà per beca acordada per a l'ensenyament no superior va passar dels 322,57 euros del curs 2020-2021 als 323,8 euros del curs 2021-2022, el que significa un augment del 0,4%. Pel que fa a l'import mitjà per beca dels ajuts per a l'ensenyament superior, va ser de 1.489,44 euros, un 1,1% menys en comparació al del curs anterior.

Finalment, les beques més atorgades en l'ensenyament no superior a Andorra són el menjador escolar, amb 1.359 ajudes i el material, amb 1.326 ajudes. Per a l'ensenyament no superior a l'estranger també són el material i el desplaçament, ambdós amb 17 ajudes. A banda, per a l'ensenyament superior a Andorra són la matrícula i el material, amb 25 i 23 ajudes, respectivament, mentre que per a l'ensenyament superior a l'estranger són la residència i la matrícula, amb 247 i 224 ajudes, respectivament.