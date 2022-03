L'incendi de Calbinyà queda controlat amb un recompte de 114 hectàrees cremades

CalbinyàTal dia com avui de fa 10 anys, el 10 de març de 2012, va ser notícia...

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han donat per controlat l'incendi de Calbinyà al terme municipal de Valls de Valira. El foc que va començar aquest dijous cap a les 14 hores, ha cremat un total de 114 hectàrees d'arbrat, matollar i pastures, segons els darrers càlculs dels Bombers. No s'han hagut de lamentar danys físics en cap ciutadà i tampoc s'han cremat béns patrimonials. Tot i que aquest divendres a la tarda ja va entrar en fase de control, el foc no s'ha pogut donar per controlat fins a aquest dissabte cap a les 13 hores. Una vintena de dotacions terrestres dels Bombers continuen treballant a la zona, mentre que els mitjans aeris s'han desplaçat a d'altres incendis que afecten a Catalunya, i hi podran actuar durant la tarda. La Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d'emergència el Pla Infocat.