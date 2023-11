L'influencer espanyol Llados titlla a Andorra de "fucking pueblo de mierda"

Andorra la VellaL'influencerLladosFitness, un dels més virals de parla hispana durant els últims mesos, ha penjat un vídeo a través de les xarxes socials on posa el focus en Andorra. Un dels eixos del seu discurs sempre es basa en l'èxit i el fracàs dels individus on utilitza normalment dos criteris per mesurar en quin lloc es troba cadascú: els diners i el físic. Ara sembla que ha afegit un altre, el lloc de residència. El youtuber ha assegurat que el Principat és un "fuckingpueblo de mierda" on només van a viure els "fucking inútils". Considera que les persones que es traslladen a un lloc per raons fiscals no tenen mentalitat de ric perquè no viuen on volen i són esclaus dels diners.