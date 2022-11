L'obertura del casino podria fer addictes al joc a més de 300 persones

Andorra la VellaL'obertura del casino està molt a prop. Són 90 les persones que, abans que això es produeixi, ja s'han autoexclòs d'entrar-hi. No obstant això, i tal com informa RTVA, la seva posada en funcionament fa temps que té nombrosos experts en addiccions en guàrdia.

El director tècnic de la Federació Espanyola de Jugadors d'Atzar Rehabilitats, Juan José Lamas, opina que un dels principals problemes és que els pares dels joves veuen el casino com un lloc de reunió social, però de forma innòcua i sense conseqüències negatives, cosa que es va impregnant en la societat.

Pel que fa a les persones que poden arribar a ser ludòpates, Lamas mostra com fa els seus càlculs. Tenint en compte que Andorra té 80.000 habitants, i considerant que l'índex de prevalença de trastorn pel joc és molt inferior a l'espanyol, del 0,4% en la població major de 18 anys, per exemple, s'estaria parlant d'entre 300 i 350 persones.

Una problemàtica que afectaria principalment els homes, però que també salpica les dones. Lammas sosté que com que té un rol de cuidadora i mai pot estar malalta per cuidar de la família, el que implica que ho portin molt a dins i no es tractin, a diferència dels homes que ho tenen més fàcil, per tant, per accedir al tractament.

També preocupa que es comença a apostar cada vegada a una edat més baixa. Un problema que només es pot combatre amb prevenció i educació.