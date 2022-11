L'octubre més càlid des del 1950

Andorra la VellaRècord de temperatures a l'octubre des del 1950. Així ho constaten les dades recollides per Andorra Recerca i Innovació, les quals indiquen que les temperatures diàries s’han situat per sobre de la mitjana (3,87 graus) durant tot el mes, assolint els 24 graus com a rècord i havent superat els 20 graus durant tretze dies. La temperatura màxima mitjana ha estat de vint graus i la mínima de nou.