L'OMS insta els països a preparar-se per una nova pandèmia més mortífera

Andorra la VellaL'Organització Mundial de la Salut ha advertit a través del seu director general Tedro Adhanom Ghebreyesus que l'amenaça "d'altre patogen emergent amb un potencial encara més mortífer" és permanent i que resulta indispensable prendre les mesures preventives necessàries per a evitar que hi hagi un col·lapse mundial. També afegeix que "quan arribi la propera pandèmia, que ho farà, hem d'estar preparats per resoldre de forma decisiva, col·lectiva i equitativa". Fins i tot va indicar que amb seguretat els nous patògens i les noves pandèmies arribaran, per la qual cosa va instar els líders mundials a dissenyar una estratègia enfront d'aquests desafiaments.