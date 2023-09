L''ONCA' explica els 30 anys de la Fundació ONCA

Andorra la VellaLa celebració dels 30 anys de la creació de la Fundació ONCA està marcant el programa de concerts que l'entitat està impulsant aquest any i el tradicional concert de Meritxell no ha estat una excepció. L'actuació, que ha tingut lloc a l'Auditori Nacional d'Andorra sota el títol '30!', ha anat a càrrec de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra (Jonca) i ha comptat amb la col·laboració de l'ONCA, sota la direcció de Jordi Coll.

L''ONCA', un personatge animat que ha fet acte de presència en una pantalla gegant a l'auditori, ha guiat el públic assistent per la història de la fundació, a través d'un seguit de càpsules animades. D'aquesta manera, s'han anat succeint històries i anècdotes d'aquestes tres dècades de vida de la fundació acompanyades de música de grans compositors com W. A. Mozart amb el seu 'Allegro del Divertimento en Fa Major K.138', Antonio Vivaldi amb l''Allegro de la Simfonia RV 156' o bé la cançó popular 'Happy Birthday' arranjada per a cordes. Jordi Coll i Miquel Coll en la producció i direcció artística (arranjaments i composició sonora), Agustí Franch com a guionista, Pau Gros amb les animacions i l'actriu Irina Robles que ha posat la veu en off de l'ONCA, han estat altres de les persones implicades en la creació d'aquest espectacle.

Miquel Coll ha destacat que s'ha volgut dissenyar un recorregut "suau, familiar, molt amè, combinat amb un repertori que s'ha tocat durant aquests 30 anys a l'ONCA". En aquest sentit, ha posat en relleu que els que coneixen el projecte de la Fundació ONCA han pogut reviure molts dels moments importants i aquells que no, s'hauran pogut fer "una idea molt bona del que és, el concepte", ja que ha subratllat que "no és una orquestra, és un conjunt de coses". Al seu torn, Jordi Coll, ha manifestat que en el disseny del concert s'ha incidit en el fet que fos "pedagògicament interessant i al mateix temps que fos un repertori que anés molt d'acord amb les càpsules audiovisuals i, per descomptat, que fos agraït per al públic". I pel que fa a la participació de la Jonca, ha remarcat que la intenció és que els joves puguin treballar amb l'ONCA perquè això serveixi "aquestes noves fornades". Ha valorat que la Jonca és "una mica com la Masia, que dirien al Barça, de tenir nous talents i nous professionals per a un futur" i ha conclòs que ell, que ja havia treballat amb algun d'aquests músics està "encantat" i a més aquests joves intèrprets han estat "súper interessats i súper emocionats" amb l'actuació.