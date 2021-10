L'operació sortida pel Pont del Pilar, dimarts, pot durar entre 8 i 10 hores

Andorra la VellaEl departament de Mobilitat, la policia i els agents de circulació comunals han preparat un dispositiu especial de trànsit per la festivitat del Pont del Pilar per augmentar la fluïdesa del trànsit en les hores punta, incrementar la capacitat de la xarxa viària i transmetre informació permanent de l'evolució de la mobilitat. Segons les previsions pels quatre dies de pont, s'espera una entrada de 49.700 vehicles, dels quals 33.000 ho faran per la frontera hispanoandorrana i 16.700 per la frontera del Pas de la Casa.

El director del departament de Mobilitat, Jaume Bonell, ha explicat que han dividit el dispositiu en dues parts, una pel cap de setmana i una altra per dilluns i dimarts, ja que esperen una entrada de vehicles en dues tongades. "El dispositiu el centrarem a la vall central entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, i a la vall del sud, a Sant Julià de Lòria i els accessos al país", ha manifestat. Des de mobilitat es donarà el suport operatiu i tecnològic del dispositiu que serà coordinat pel departament de Policia i pels agents de circulació comunals.

El dispositiu estarà en una activació vigilant des de divendres a la nit i estarà plenament operatiu a partir del dissabte a les 6 del matí i s'acabarà el dimarts a les 12 de la nit. Tot i que durant el cap de setmana es preveu una forta arribada de turistes, Bonell ha declarat que intueixen que dilluns i el dimarts hi pugui haver complicacions dins de la xarxa viària pel fet que l'activitat econòmica tornarà a estar en funcionament. De cara a dimarts, en l'operació sortida, es preveu que entre 8.000 i 10.000 vehicles estrangers abandonin el principat. "La sortida acostuma a començar entre les 11 i les 12 hores del matí" i amb la forquilla de vehicles que hi haurà, s'espera "una operació sortida que pot durar unes vuit hores", ha indicat.

Pel que fa al dispositiu, tant el dissabte com el dilluns de les 7.30 a les 15 hores, s'equiparà un dispositiu de doble carril de pujada des de la rotonda de Fontaneda fins a la plaça Laurèdia a l'avinguda Francesc Cairat de Sant Julià de Lòria. Per altra banda, en la sortida de dimarts, es valorarà activar un doble carril a partir del pont de Madrid fins a la frontera. A més, també s'estudiarà poder desviar vehicles per l'avinguda d'Enclar a l'alçada de la caserna de bombers per evitar retencions a l'interior del país.

Per la seva banda, el director adjunt de la policia, Bruno Lasne, ha avançat que pel dispositiu desplegaran uns 150 agents diaris. Per tant, es reforçaran "els controls de fronteres, les patrulles de nit i de dia, i també les zones de vianants i la zona de Vivand amb patrulles uniformades i de paisà" per evitar delictes contra el patrimoni, ha explicat. A més, ha remarcat que estan en contacte diari amb la Policia Nacional d'Espanya per la frontera, amb la Guàrdia Civil per la duana i amb els Mossos d'Esquadra per la circulació al Pirineu. A banda, també ha afegit que estan en ple contacte amb els agents de circulació comunals. De fet, el cap de circulació de Sant Julià de Lòria, Àlex Gil, ha comentat que mentre estigui obert el dispositiu del doble carril a l'avinguda Francesc Cairat, hi haurà agents de la parròquia que cobriran la plaça Laurèdia.

Des de Mobilitat també es recomana a la ciutadania andorrana que durant aquests dies limiti l'ús el vehicle privat sempre que sigui possible, i que es potenciïn els desplaçaments a través del transport públic i a peu. Finalment, Bonell ha avançat aquest dijous a la tarda que s'ha posat en funcionament un nou aplicatiu, a la seva pàgina web, de dades del trànsit a temps real sobre el moviment fronterer. Aquestes xifres es mostren en un gràfic, i a banda del total de vehicles que han entrat i sortit del país, també es classifiquen per nacionalitats.

Dispositiu per l'Andorra contra Anglaterra

Lasne ha informat que ja fa dies que estan treballant amb un pla estratègic per acollir els més de 800 seguidors anglesos que vindran al Principat per gaudir del partit de futbol que enfronta les dues seleccions. "Tindrem un dispositiu, tant a l'interior com a l'exterior de l'estadi, així com a les zones de confluència d'aquests visitants", ha indicat. A banda, també ha confirmat que entre 4 i 5 membres del servei d'intel·ligència de la policia anglesa vindran al Principat, per controlar aquelles persones que no poden accedir als camps.