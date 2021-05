L'ordinació de la vall del Madriu-Perafita-Claror hi prohibeix l'accés rodat

Escaldes-EngordanyEls quatre comuns que integren la vall del Madriu-Perafita-Claror han tancat una ordinació que regula tot un seguit d'activitats que es poden dur a terme a la vall, un text que tal com ha manifestat el cònsol menor d’Andorra la Vella i president de torn de la comissió de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror, David Astrié, és "molt important per preservar" aquest espai patrimoni de la humanitat. El punt principal d'aquest document és el que fa referència a l'accés rodat i, així, es prohibeix "amb caràcter general" l'accés i la circulació amb vehicles rodats siguin o no motoritzats a la vall. En aquest sentit, s'estipula que fer-ho sigui una falta molt greu que pot ser sancionada entre els 3.000 i els 12.000 euros.

Cal recordar que les anteriors corporacions comunals havien enllestit ja un text que els nous comuns sorgits de les eleccions del desembre del 2019 han volgut revisar i que la pandèmia també ha endarrerit la seva aprovació. Tal com s'ha esmentat, el punt més important és el que fa referència a l'accés rodat, i en aquest sentit, Astrié ha puntualitzat que si bé està prohibit hi ha algunes excepcions com són els accessos que hi puguin fer els cossos especials. El cònsol menor de la capital ha afegit que el diàleg amb els cortalans "ha estat constant" i ha recordat que no només formen part del consell assessor sinó que per la qüestió de l'accés es va crear una taula específica on es va compartir amb ells la documentació, a la qual van poder fer esmenes. En aquest sentit, la directora executiva del pla de gestió de la vall, Susanna Simon, ha destacat que en l'ordinació "queda molt definit l'accés a la vall" seguint les recomanacions de la Unesco i en aquest sentit, només es podria atorgar el permís per accedir-hi amb un mitjà de transport motoritzat en cas que l'activitat que s'hi volgués dur a terme estigués vinculada a l'activitat tradicional de la vall. En aquest sentit, cal destacar que per al transport de material que seria necessari per a la preservació d'un bé, l'ordinació marca que s'ha de fer servir un giny mecanitzat si no hi ha cap alternativa i així, Astrié ha destacat que es "privilegia" l'accés amb helicòpter, per la qual cosa, "s'obre la porta" a què l'administració (tant la general com els comuns) pugui concedir subvencions per a la restauració de béns.

Un altre punt a destacar de l'ordinació és que s'obre la porta a limitar l'accés a la vall en cas que se superi la capacitat de càrrega, amb un sistema de reserva prèvia. Simon ha puntualitzat que avui en dia s'està de mitjana en un 10% del sostre d'aquesta capacitat, amb la qual cosa encara no caldrà fixar aquestes limitacions. Així, s'està encara "molt lluny" del màxim que seria 1.000 visitats per dia tot i que ha remarcat que alguns caps de setmana del mes d'agost s'està a prop d'aquesta xifra. L'objectiu de fixar aquest màxim és "trobar l'equilibri entre la conservació i la preservació", ha dit Simon.

Un altre dels punts de l'ordinació és la delimitació de les zones d'acampada. Així, es determina que en tot el territori es poden establir tres tendes durant dues nits sense autorització, seguint els criteris de la llei de preservació del medi natural. També es fixa que està prohibit introduir espècies no autoritzades.

Astrié ha detallat que aquest document determina un règim sancionador que fixa sancions d'entre els 60 i els 300 euros per les faltes lleus, com poden ser deixar deixalles al medi o pernoctar en llocs no autoritzats; les sancions greus seran sancionades amb imports que van dels 300 i els 3.000 euros i alguns exemples poden ser organitzar activitats a la vall sense autorització, entrar en propietats privades o abocar runa. A l'últim, conductes com accedir a la vall amb un vehicle rodat o causar danys en propietats privades es considerarà una falta molt greu que pot ser castigada entre 3.000 i 12.000 euros.

La regulació també prohibeix la construcció de nous edificis i campaments de caçadors i determina la qualitat dels materials que s'han de fer servir i, així, les tanques s'hauran de construir respectant el medi ambient i no es podran fer servir tancats de filferros espinosos.

Simon ha destacat que es tracta d'una ordinació "clau" per vetllar per la preservació d'un espai protegit. Ha incidit en el fet que per vetllar pel compliment de les normes s'ha reforçat el cos d'ecoguardes amb la contractació d'un cap de camp, una persona fixa que entre les seves funcions tindrà coordinar-los i també vetllar per la preservació de la vall. Aquest estiu, a més, es continua apostant per la contractació d'ecoguardes, concretament tres al juliol i tres a l'agost.

La directora executiva del pla de gestió també ha concretat altres propostes per a la promoció de la vall entre els quals la posada en funcionament d'una aplicació que vol ser una eina divulgativa "per entendre la vall i els seus valors". Aquest dispositiu no estarà disponible, finalment, a l'estiu i s'espera que ho pugui estar de cara a finals d'any.

A més, la vall s'integra en el projecte transfronterer Pyrénées Pass, que promociona el Pirineu com a destinació turística. A més, es continua apostant per dur a terme activitats i també pel concurs de fotografia.

La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha destacat que quan van arribar al comú van demanar "temps" per acabar d'estudiar l'ordinació, ja que es va creure que era important que Escaldes-Engordany se sentís "còmoda" amb aquest text i també "restablir ponts amb els cortalans" i ha agraït que la resta de comuns acceptessin prorrogar l'aprovació del text perquè hi hagués "diàleg". En aquest sentit, Gili ha celebrat que el resultat és una ordinació en la qual "tothom s'hi hauria de sentir còmode" i que a més dona eines per "protegir" la vall i "valoritzar-la".

Al seu torn, el cònsol menor d'Encamp, Jean-Michel Rascagnères, ha destacat que des d'Encamp s'ha intentat "millorar" aquesta ordinació perquè aquesta vall "sigui objecte de promoció" del país. També ha manifestat que anteriorment havia criticat "manca de voluntat política" per promocionar i protegir la vall i que ara amb la feina conjunta amb els altres tres comuns ha vist que "hi és" aquesta intenció conjunta.

A l'últim, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, ha destacat que per "Sant Julià és un dia molt important" ja que "finalment existeixi una regulació per preservar la vall i dinamitzar-la". En aquest sentit, s'ha mostrat "convençut" que mundialment la tendència del turisme és a apostar per la natura i ha remarcat que ara és "hora" d'explotar "aquest petit diamant" que és la vall per a Andorra i fer-ho "amb seny".

Ara cada comú haurà d'aprovar aquesta regulació en una sessió de consell comunal i un cop tots ho hagin fet es publicarà al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) i entrarà en vigor.