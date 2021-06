L'ACA organitza un curs de conducció de patinets elèctrics i una xerrada sobre la mobilitat del futur

Andorra la VellaL'Automòbil Club d'Andorra (ACA) participa en les primeres Jornades de l'Energia i Ciutats Sostenibles, que se celebraran el 18 i 19 de juny a Sant Julià de Lòria i que tenen com a objectiu fomentar l'adopció de les energies renovables i la mobilitat sostenible. Així, l'ACA organitza un curs de conducció de patinets elèctrics i una xerrada sobre la mobilitat del futur.

A la jornada del divendres, dedicada a ponències i taules rodones, l'ACA ha convidat el responsable de projectes de mobilitat del RACC, Ricard Casalins, perquè expliqui les propostes que s'engloben sota el segell d'ACA Impuls MoraBanc. Aquesta aliança entre les dues organitzacions que li donen nom que té com a objectiu fomentar a Andorra propostes de mobilitat segures, eficients, inclusives, mediambientalment responsables i democràtiques o, en altres paraules, impulsar la mobilitat del futur. L'ACA Impuls MoraBanc desenvolupa actualment dues línies de treball: l'Informe de la Mobilitat de l'Automòbil Club d'Andorra (IMACA), que ha arribat recentment a la novena edició, i la campanya de seguretat viària 'Missió Zero Accidents', iniciada per l'ACA i el Govern d'Andorra, que després de dedicar-se a motoristes i ciclistes el 2019, i conductors d'automòbils el 2020, enguany se centrarà en els vianants. L'acte serà d'11 a 11.45 hores a l'Auditori Claror, al Centre cultural i de congressos Lauredià. Per assistir-hi caldrà reservar plaça abans del 16 de juny a jornadesenergia@comusantjulia.ad.

La jornada de dissabte se centra en activitats familiars de conscienciació amb propostes per a infants a partir de 3 anys. Aquí l'ACA organitza una activitat de sensibilització per a la conducció de patinets elèctrics. Sota el lema 'Un patinet no és una joguina', es farà pedagogia envers un mitjà que s'ha popularitzat notablement en els darrers temps i que s'ha incorporat amb força dins de la mobilitat urbana actual. Durant la jornada, que tindrà lloc en el recinte habilitat al carrer Verge de Canòlich de Sant julià de Lòria de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores, l'ACA oferirà, en grups de 6 persones, cursos gratuïts de 30 minuts de durada, que inclouran tant una part teòrica com una part pràctica en circuit tancat. Per participar-hi cal inscriure-s'hi a https://aca.ad/vehicles-mobilitat- personal.