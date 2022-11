L'Ozempic, el medicament emprat per 'celebrities' per aprimar, limitat per la CASS

Andorra la VellaLa semaglutida és un fàrmac que imita les hormones incretines que produïm quan mengem. Els més importants són GIP i GLP-1. Una de les seves funcions és ajudar el pàncrees a produir insulina i reduir els nivells de sucre en la sang. Per això, resulta una línia de tractament molt eficaç contra la diabetis. D'altra banda, regula les ganes de menjar. Per això, alguns endocrinòlegs ho recepten a persones obeses o amb sobrepès.

Aquest fàrmac, comercialitzat sota la marca Ozempic, costa al voltant de 900 dòlars (uns 923 euros) per dosis i està causant furor fins i tot entre famosos i 'celebrities'. És un autoinjectable amb quatre dosis. Algunes persones influents com Kim Kardashian o Elon Musk han declarat que ho han integrat dins de les seves rutines d'aprimament, aconseguint una pèrdua de pes superior al 20% de mitjana, un resultat espectacular que ha despertat moltes expectatives. Aquest fet està causant que fins i tot hi hagi falta de subministrament en algunes farmàcies per als pacients amb diabetis als quals va destinat.

A Andorra hi va haver un furor per adquirir aquest medicament que, en principi, estava subvencionat per la CASS ja que es tracta d'un principi actiu important per lluitar contra la diabetis. La febre de l'Ozempic va portar un trencament d'estoc en les farmàcies. Hi ha un important problema d'abastiment a nivell mundial i a Andorra també pateix les conseqüències. La CASS ha pres com a mesura per garantir l'accés als diabètics que les farmàcies no poden vendre'l excepte si s'acompanya d'un certificat mèdic que garanteix que la persona pateix diabetis.

Els professionals ja adverteixen que pot haver-hi "una disponibilitat intermitent" durant el 2023 de seguir en augment la demanda. No obstant això, la 'segona vida' d'aquest fàrmac també està generant efectes adversos. Malgrat això, els assoliments en la bàscula que promet, aconseguint fins a perdre 10 kg en qüestió de tres mesos, podrien estar guanyant en beneficis als riscos derivats més enllà del seu ús aprovat. De fet, en xarxes tan populars com Tiktok, l'etiqueta #ozempic té més de 200 milions de visites.