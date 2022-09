L'estat del Pas de la Casa i d'Ordino Arcalís arran de la nevada

Andorra la VellaOrdino Arcalís està ple de neu. Les nevades d'ahir, que van obligar els conductors a dur equipaments per accedir al Port d'Envalira, han fet que diversos punts del Principat es llevin amb centímetres de neu a diferents punts. Per exemple, a La Solana hi ha 14 centímetres de neu; a Les Fonts, 8; a Perafita, 3 i 2 centímetres a Coll Pa, Sorteny i Caborreu. Segons informa el Servei Meteorològic Nacional, la nevada va baixar fins als 1.700 metres. Aquest matí s'han detectat temperatures molt fredes, les més baixes des del mes d'abril. Concretament a les Fonts, no feia tant de fred des del 9 d'abril.

Mireu quin aspecte ha deixat la nevada al Pas de la Casa 🇦🇩 ❄#Projecte4Estacionspic.twitter.com/uxzyHQ8VJu — Projecte 4 Estacions ☀️ (@P4Estacions) 29 de septiembre de 2022