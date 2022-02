Andorra la VellaSi bé aquests dies el Govern d’Andorra ha presentat la primera edició del llibre ‘Receptari de gastronomia andorrana’, que conté una trentena de propostes culinàries del nostre país, hi ha un lloc a Instagram que fa temps que treballa pel foment de plats saludables i fets amb ingredients de proximitat. Es tracta del compte de Pyrénées Food, que quinzenalment publica una recepta fàcil i saborosa per donar vida a la teva taula i aprofitar els aliments propis de cada estació.

A través d’una galeria d’imatges, el xef de Pyrénées Andorra explica detalladament els ingredients necessaris -que es poden trobar tots al supermercat de la segona planta i també comprar en línia- i pas a pas, l’elaboració de cada plat, així com una fotografia final del plat cuinat. Algunes de les darreres propostes presentades han estat: risotto de carabassa, estofat de xai, sopa de ceba a l’estil francès o salmorejo de papaia amb formatge halloumi i alfàbrega… A més d’algunes propostes per a les postres o l’esmorzar, com un porridge de civada o un ‘trifle’ de plàtan i crema pastissera. En alguns casos, fins i tot es donen consells perquè la recepta quedi millor. Per exemple, en el cas del ‘trifle’, s’aconsella que perquè “la nata munti bé i sense esforç és imprescindible que contingui un mínim de 35% de matèria grassa i que estigui ben freda”.

A més a més, com la xarxa social Instagram et permet guardar els ‘posts’ que més t’agraden, pots crear tot un llibre de receptes de Pyrénées Food, i així, inspirar-te quan et vingui de gust cuinar. T’animes a cuinar amb l'altre receptari de gastronomia d'Andorra?