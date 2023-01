L'Snowrow esgota les 8.000 entrades

EncampElrow ha penjat el cartell de 'sold out' pel festival que tindrà lloc als sectors de Grau Roig i el Pas de la Casa de Grandvalira el pròxim 30 i 31 de març i 1 i 2 d'abril, l'anomenat 'Snowrow'. Les entrades per l'esdeveniment s'han esgotat abans de la publicació del cartell oficial, un fet que evidencia l'èxit de la iniciativa. L'espectacle, que barreja activitats per a famílies, infants, joves i adults, combinarà la música, els pop-ups, les competicions i tota mena de propostes, que inclouen més de vint discjòqueis de màxim nivell. L’objectiu, com no pot ser d’una altra manera, és oferir una experiència “mai vista abans a Europa”.

L’acte es desenvoluparà en tres espais diferenciats. El primer, actiu durant la jornada d’esquí, serà a les pistes de Grau Roig i el Pas de la Casa, on s’han seleccionat diverses ubicacions, com el refugi del llac de Pessons i la zona del restaurant de Coll Blanc, per situar-hi discjòqueis que encara no s’han donat a conèixer, però que segur que faran moure les muntanyes al ritme de la música house i techno. El segon, la Plaça, situat a tocar de l’aparcament de Grau Roig, que estarà actiu des de les 9 fins a les 16 hores i l’accés hi serà gratuït. L’indret comptarà amb establiments de restauració i diversos escenaris per a adults i infants, com la Pink Cathedral i el Kids Garden. Finalment, els més gans de 18 anys amants de l’esquí i la música electrònica podran gaudir, a partir de les quatre de la tarda i fins a la mitjanit, de la zona més pura de l’esdeveniment, El Festival, que serà de pagament.