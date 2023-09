L'UdA i l'IAD col·laboren per fomentar la igualtat de gènere en diferents àmbits

Andorra la VellaLa Universitat d’Andorra (UdA) i l’Institut Andorrà de les Dones (IAD) han signat aquest dimecres un conveni de col·laboració per desenvolupar projectes d’interès comú enfocats a fomentar la igualtat de gènere. Entre els objectius de l’acord hi ha l’organització de programes de formació que facilitin l’aplicació de la Llei 6/2022, del 31 de març, per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes, i l’impuls d’accions per fomentar la docència amb perspectiva de gènere a les diferents branques formatives de l’UdA i per incrementar la presència de dones en les carreres més masculinitzades.

El conveni de col·laboració, signat pel rector de la Universitat d’Andorra, Miquel Nicolau, i la secretària general de l’IAD, Montserrat Ronchera, també preveu l’organització d’activitats dirigides a la comunitat universitària i a la societat en general en matèria d’igualtat de gènere, i la possibilitat de promoure estades formatives o treballs de fi de carrera relacionats amb la matèria. Totes aquestes accions estan alineades amb els objectius del pla d’igualtat de gènere de l’UdA, aprovat l’any 2022, com també amb la missió de l’IAD.

Nova formació sobre pressupostos amb perspectiva de gènere

Pel que fa al vessant formatiu, la col·laboració ja s’ha iniciat amb l’organització del curs sobre perspectiva de gènere al sector públic. Plans, pressupostos i informes, que compta també amb el suport de la secretaria d’Estat d’Igualtat. El seminari començarà aquest divendres, i ha estat un èxit d’inscripcions.

A més, l’acte de signatura del conveni ha servit per anunciar l’obertura de les inscripcions per a una segona formació més específica, també dirigida al sector públic i amb el suport d’Igualtat, sobre pressupostos públics amb perspectiva de gènere. Aquest nou curs, que s’iniciarà el 27 de novembre, té com a finalitat avançar en la introducció de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques. El programa, de 0,5 crèdits europeus, permetrà conèixer què són els pressupostos amb perspectiva de gènere i les diferents metodologies per fer aquesta lectura de gènere de les decisions pressupostàries.

Durant l’acte, Nicolau ha destacat que aquesta col·laboració s’emmarca en el compromís que ha adquirit la universitat amb la igualtat, i que permetrà avançar en el compliment de les mesures previstes en el pla d’igualtat de gènere i en la transmissió d’aquests valors al col·lectiu d’estudiants i a tota la societat.

De la seva banda, Ronchera ha indicat que la signatura del conveni compleix amb les línies fixades en el pla estratègic de l’Institut Andorrà de les Dones en l’àmbit de l’educació. Aquestes línies estan orientades, entre d’altres, a donar suport i impuls a projectes de formació i participació per tal d’empoderar les noies i les dones, i a sensibilitzar i proposar vies de diversificació de les orientacions promovent l’accés igualitari a totes les formacions.