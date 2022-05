L'USdA i el SAT demanen que la reforma de la llei sindical es faci de forma 'consensuada'

Escaldes-EngordanyTal dia com avui de fa 10 anys, l'1 de maig de 2012, va ser notícia...

Els sindicats andorrans han aprovat aquest dimarts al matí les nou ponències presentades en les taules de debat de l'1 de maig. Entre les propostes es troben la creació d'una comissió d'arbitratge, mediació i conciliació de conflictes laborals; una jurisdicció laboral més àgil que la civil o el dret de les persones a accedir lliurement a la informació pública i parapública, una mesura pensada especialment per conèixer l'estat de la CASS, segons ha reconegut el secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), Gabriel Ubach. A més, demanen al Govern que desenvolupi la reforma de la llei sindical de forma 'consensuada'. 'Que siguem nosaltres com a part activa els primers consultats i escoltats, sinó faran una llei com la que es va fer fa tres anys', ha reclamat Ubach. Un text que consideren 'de coacció sindical', ha destacat. De les ponències en sortirà un document base que es farà arribar al Govern i al Consell General, dels quals considerarien una resposta negativa com 'una actitud totalitaria'.

Tot i la baixa participació en la jornada, els dirigents sindicals han considerat que s'ha dut a terme un 'debat enriquidor'. El secretari general de l'USdA, Gabriel Ubach, ha reconegut que s'havia convidat a la CEA i a la PIME, però només aquesta última ha estat present en la trobada. Amb tot, per Ubach, l'assistència de ciutadans en els debats denota que 'la societat andorrana té ganes d'un canvi profund' i ha avisat a les administracions que han de començar a 'escoltar als actors socials i acabar amb estructures jeràrquiques'.

Entre les mesures que s'han proposat hi ha la creació d'un Consell d'acords socio-laborals i d'una comissió d'arbitratge, mediació i conciliació de conflictes laborals; l'establiment d'una jurisdicció laboral o el dret dels ciutadans a rebre la informació relacionada amb l'administració pública i les parapúbliques.

Així mateix, s'ha debatut sobre la representativitat dels sindicats, una situació que 'es qüestiona des d'alts estaments', ha dit Ubach, però que és prou important donades les dimensions del país. Amb tot però, reclamen el seu dret a ser reconeguts com a organització sindical amb una llei específica i rebutgen ser regulats com a associació.

Els representants sindicals també han manifestat que un dels problemes d'Andorra és que no són reconeguts com a interlocutors vàlids dins de les empreses privades i encara que el Govern impulsa la figura dels delegats de personal, aquests són escollits pel mateix empresari i no pels treballadors, asseguren.

Després que l'Executiu hagi obert la porta a la reforma de la llei sindical reclamen diàleg i consens. 'Que siguem nosaltres els primers consultats com a part activa, sinó faran una llei com la que es va fer fa tres anys quan vam anar al Consell General perquè no era una llei de llibertats sindicals sinó de coacció sindical', ha argumentat el secretari general de l'USdA. A més, ha manifestat que aquest diàleg és necessari per fer una llei sindical 'forta, efectiva i que permeti el desenvolupament del sindicalisme a Andorra'.

Un primer de maig menys folklòric però més pràctic

Enguany en comptes d'optar per la tradicional manifestació i posterior botifarrada han organitzat les taules de debat, ja que 'hem vist que sortir al carrer amb la pancarta pot ser molt folklòric però poc pràctic', ha dit Gabriel Ubach. Malgrat el canvi d'activitat ha reiterat que s'han fet reivindicacions clares que es faran arribar al Consell General i a la ciutadania.

Un altre del canvi d'estratègia, segons han esgrimit des de l'USdA i el SAT, és que 'Andorra viu en una dictadura econòmica' i les persones que surten a la foto l'1 de maig 'posen en risc el seu futur i poden perdre la feina', ha declarat Ubach.

Per últim, el secretari general del SAT, Guillem Fornieles, ha afirmat que l'última conversa amb el Govern va ser sobre els horaris comercials, però segueixen sense disposar d'informació sobre el tancament de comerços. Fornieles ha reclamat unes lleis socials potents que protegeixin els treballadors del comerç i la hostaleria i ha afirmat que els dos sindicats treballaran units en la defensa d'aquests interessos.