Laika educarà els infants sobre la responsabilitat de la tinença de gossos i gats

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat l'adjudicació de la convocatòria per a subvencionar projectes en matèria de tinença i protecció dels animals de companyia. La convocatòria ha recaigut a l'associació Laika per un import total de 15.000 euros. El projecte presentat per Laika té com a objecte poder educar els infants sobre la responsabilitat de la tinença de gossos i gats i per extensió, conscienciar també a les famílies i arribar a tota la població.

Així, la iniciativa preveu dur a terme accions diverses com tallers pedagògics, on es treballaran els valors que es desprenen de la tinença d'un animal de companyia com són la responsabilitat, l'empatia, la cura i la sensibilitat envers aquests animals. Aquests tallers es duran a terme a les escoles i també es preveu la possibilitat d'acollir grups escolars a les instal·lacions de la gatera oficial o bé a la parcel·la que Laika té cedida pel comú d'Escaldes-Engordany.

El projecte també preveu l'elaboració de materials educatius pel professorat per tal de continuar treballant els aspectes relacionats amb la tinença responsable d'animals de companyia en el marc dels respectius currículums escolars, així com la realització d'un fresc sobre mascotes, on podran participar totes les classes que ho vulguin. Les peces seran muntades i impreses en un pòster mural per decorar les parets de la gatera oficial. Finalment, també es crearà un espai de jocs infantils que reprodueixi l'espai de joc del gat.