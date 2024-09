Landry Riba anuncia el llançament del seu quart disc 'The Meaning of Now'

Andorra la VellaEl dia 1 d'octubre del 2024 està previst el llançament del quart disc de Landry Riba, que porta per títol 'The Meaning of Now', ha informat aquest dimarts el segell andorrà Semm Records.

"Cada peça de l'àlbum ens transporta al moment precís on es va compondre i fa reviure les sensacions i els pensaments d'aquells instants. Compartir aquestes vivències amb el públic és el que esdevindrà possible durant el concert de presentació del disc que tindrà lloc el dijous 3 d'octubre a les 21h a l'Auditori Nacional d'Andorra a Ordino" avancen, des de SEMM.

Tal com es comunica des del segell, Riba va compondre aquest disc durant el mes de gener del 2022, a Islàndia, en una residència artística situada a l'extrem Oest de l'illa, al davant de Groenlàndia i als peus del glaciar de Snaeffelsness durant disset dies de foscor gairebé permanent i de tempestes incessants.

L'enregistrament, però, s'ha dut a terme entre Andorra, Palafrugell i Badalona comptant amb diversos músics i amb l'acompanyament tècnic i creatiu d'Alex Gámez (Störung Studios) com a productor del projecte.

El disc, tal com s'informa, estarà disponible en vinil (que inclou també una versió CD), editat sota el segell andorrà SEMM, i es podrà escoltar a totes les plataformes de distribució en línia.

El concert de presentació a l'Auditori Nacional comptarà amb la participació de gairebé tots els músics que han participat en totes les fases de l'enregistrament, que permet retrobar l'essència del projecte i inclourà Jordi Claret al violoncel, Uixi Amargós a la viola, Roser Loscos i Carlos Montfort al violí, Elisa Mas, Christopher Aguilar i Marta Valero a les veus, i Landry Riba al baix elèctric, al contrabaix i a la guitarra acústica.

Aquest nou treball, tal com es destaca des del SEMM, segueix la línia dels anteriors i continua inscrit en el gènere "música contemporània d'influència clàssica", amb atmosferes i textures volgudament d'influència nòrdica i que conviden a la introspecció i al qüestionament.

Així, s'hi poden escoltar endemés del baix elèctric i les cordes clàssiques, una presència notable de sintetitzadors analògics vintage i enregistraments de natura fets a Islàndia.

Finalment, la producció ha utilitzat sempre que ha estat possible material analògic, havent mesclat i masteritzat en magnetòfon.