Li deneguen una autorització de residència per haver donat positiu en alcohol

Andorra la VellaUna dona a la qual Govern li ha denegat el permís de residència per tenir antecedents només per una alcoholèmia va presentar un recurs. Tant en primera instància com en segona s'ha rebutjat la petició i la dona no podrà obtenir el permís. La dona defensava que una alcoholèmia és un delicte culpós (per negligència o imperícia) i no un delicte dolós (coneixement que s'està cometent un delicte) i la llei només preveu la denegació de l’autorització en el cas d’infraccions doloses. la dona nom és ha tingut una condemna per alcoholèmia i en el seu cas no estava vinculada a cap accident ni li va fer mal a ningú.

Govern es va oposar al recurs entenent que la inexistència d’antecedents penals constitueix un requisit sine qua non per obtenir una autorització inicial d’immigració. L’existència d’un sol antecedent penal ja és motiu de denegació.

L'argument pel qual es considera que una alcoholèmia és un delicte dolós es basa en què la persona "en el moment d’agafar el vehicle, tenia ple coneixement i una clara intenció de conduir un vehicle motoritzat després de consumir begudes alcohòliques que comporten un estat d’intoxicació i afecten la seva capacitat de conducció (...). El dol va referit al moment en què el subjecte actiu ingereix begudes alcohòliques en la quantitat fixada per la llei, que poden incidir en la seguretat del trànsit, i, tot i això, assumeix aquesta situació de risc amb la conducció d’un vehicle".