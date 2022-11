Li embarguen la pensió i deu a l'Estat 11.000 euros perquè li van pagar de més

Andorra la VellaCarmen Angulo Pujol és una exresident a Andorra que va treballar dotze anys al Principat i que s'ha trobat amb un problema legal que ha fet que no pugui cobrar pensió. Denuncia que un error del Servicio de EmpleoPúblico Estatal li va fer generar un deute d'11.000 euros que li ha provocat que li retinguin la pensió.

Tot comença el 2014 quan CarmenAngulo va tornar cap a Burgos des d'Andorra. "Jo ja estava separada en aquest temps, va morir el pare de la meva filla i vaig començar a cobrar una pensió de viduïtat que era una misèria", assegura CarmenAngulo Pujol, ja que només percebia 290 euros.

En aquella època la nostra protagonista tornava d'Andorra i, com no tenia treball, va sol·licitar el subsidi per desocupació per a aturats de 52 anys o més. "Cobrava una mica més de 700 euros, però vaig poder percebre totes dues ajudes gràcies al fet que Espanya i el Principat tenen un acord bilateral". Per tant, ja estava en uns mil euros al mes.

Assegura que en aquest moment vivia molt bé, amb el que rebia no tenia necessitat de treballar, per la qual cosa va decidir demanar un préstec al banc i es va dedicar a viatjar. "Com no em concediran els diners si jo cobrava de l'administració pública, l'anava a retornar sí o sí"!

Fa un parell d'anys, el març de 2020, Carmen va complir 60 anys i va anar a una de les oficines de la Seguretat Social per a saber quants anys de vida laboral tenia. "Em va tocar una funcionària horrible, al principi semblava que sabia i que estava interessada a ajudar-me. Després vaig comprovar que va ser la causa de la meva ruïna".

"En primer lloc, només volia saber quants anys havia cotitzat per a la pensió de jubilació perquè al principi la meva intenció era acollir-me a una jubilació anticipada. Jo tenia anys cotitzats de sobres, encara que hagués viscut 12 anys a Andorra".

Durant la cita, la funcionària es va sorprendre que cobrés tan poca quantia de viduïtat. "El 20 de març del 2020, el dia del meu aniversari, vaig rebre una carta on se m'informa que aquesta pensió m'ha ascendit fins als 635 euros (en comptes de 290 euros) sense jo haver-lo demanat. Aquí es comunica que la cobraré amb retroactivitat des de gener d'aquest mateix any. I tot sense jo haver sol·licitat cap augment!"

Cal recordar que en aquest moment comença la pandèmia i totes les administracions públiques estan tancades. Així que la protagonista continua cobrant el seu subsidi per a majors de 52 anys i el Servicio de EmpleoPúblico Estatal (SEPE) ho segellava tot de manera automàtica. El telèfon estava col·lapsat i no es podia demanar cita prèvia.

Quan va poder, Carmen va acudir al SEPE per a anunciar que li havien pujat la pensió de viduïtat i que aquesta no arribava al 75% del Salari Mínim Interprofessional, però que pensava que no complia amb el requisit de manca de rendes perquè en ajuntar totes dues ajudes, rebia mensualment al voltant de 1.000 euros.

"Em van dir que no em preocupés, que la prestació es multiplica per 12 mesos i que entrava dins del marc legal". El març de 2021, l'afectada va portar al SEPE la declaració anual de rendes, acte administratiu obligatori per als beneficiaris d'aquest subsidi, i van tornar a renovar-l'hi.

Quan va arribar la sorpresa? El 26 de gener de 2022. Data fatídica en la qual la protagonista rep una altra carta del SEPE: "Em comunicaven que superava el 75% de l'SMI (actualment, 750 euros) i que s'anava a procedir a la suspensió del subsidi. Em vaig quedar estupefacta per la incompetència de la funcionària que m'ho havia renovat!"

Carmen es va posar a la feina i va realitzar un recurs que va ser rebutjat. Arran d'això, des de l'organisme públic d'ocupació no paren de comunicar-li que està fora de la llei des de març de 2020, en el mateix instant en què li va pujar la pensió de viduïtat sense ella demanar-ho.

"L'única explicació que em van donar és que s'havien adonat que s'havien prorratejat les pagues dobles de la pensió, que era un error d'ells el no haver-me informat i que ho sentien molt".

Arran d'aquesta situació, se li han suspès dos anys de cotització per a la jubilació (recordar que aquest subsidi és l'únic que cotitza per a aquesta pensió), per la qual cosa va passar de tenir 22 anys cotitzats a la Seguretat Social a tenir 20 anys. "Ara em reclamen 9.245 euros per tot el percebut de subsidi en aquests dos anys, que, com encara no els he retornat, m'han sumat penalitzacions. Així que ara se suposa que dec al SEPE més d'11.000 euros".

"No cotitzo en estar malalta i no poder treballar, amb la qual cosa, no puc prejubilar-me mai, que és el punt de partida de la meva història", explica Carmen. Una altra vegada li ha tocat posar-se a la feina i, mitjançant un advocat d'ofici ha recorregut per l'error del SEPE. El Jutjat social de Burgos li ha donat cita per al 18 de desembre de 2023.

Amb un deute que no sap com afrontar, des de l'administració pública d'ocupació li han comunicat mitjançant una carta de constrenyiment que han indicat a la Tresoreria General de la Seguretat Social que li embarguen els diners de la pensió de viduïtat. "L'única cosa que tinc per a subsistir".

De moment, a la protagonista només li queda esperar al judici. "I fer els cursos del SEPE, com no!" Fa unes setmanes li va arribar una altra carta d'aquest organisme notificant-li que havia de fer 3 cursos per a demostrar que estava en cerca activa d'ocupació. "Un 'recochineo'. La situació és d'assetjament i enderrocament. La meva salut s'està veient perjudicada", conclou Angulo.