Se li ennuega el Nadal i acaba detingut per amenaçar amb un martell el personal d'un bar

Andorra la VellaLa tarda de Nadal, un home resident de 27 anys va ser detingut per la policia al Pas de la Casa com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat i contra l'honor. Segons manifesten els agents, l'home “molestava els clients d'un establiment de restauració degut al seu estat d'embriaguesa”. El propietari, emparat pel dret d'admissió, el convida a sortir del local acompanyat dels agents, que el porten fins el seu domicili. Posteriorment, l'home es torna a presentar al mateix local, amenaça els presents i exhibeix un martell. Els agents el detenen i, dins els vehicle policial, profereix injúries i amenaces vers els funcionaris.

Durant la darrera setmana, entre el 20 i el 26 de desembre, la policia ha detingut 16 persones. Quatre dels arrestos estan associats a un delicte de seguretat del trànsit. Destaca un positiu en una prova d'alcoholèmia que triplica el límit establert per al procediment penal. El dia de Nadal, a dos quarts de set de la tarda, un home resident de 34 anys va ser detingut per donar una taxa de 2,26 grams d'alcohol per litre de sang. Hi ha dues detencions més pel mateix delicte que formen part de la campanya de controls que la policia du a terme durant les festes.

En allò que es refereix a la resta de delites, la policia reporta tres arrestos, practicats el passat dia 22 a la nit, com a conseqüència d'una baralla múltiple a Andorra la Vella. Durant el succés, un dels grups implicats utilitza diversos objectes, com una ampolla i un got de vidre, que trenquen per amenaçar els altres. En el decurs dels fets, un testimoni resulta ferit quan intenta separar les parts.

La nit de Nadal, la policia deté dos homes residents, de 42 i 43 anys, per haver, suposadament, atemptat contra els agents. Els dos homes són control·lats per beure alcohol a la via pública i tenen “una actitud desafiant i provocadora”. Graven en tot moment la conversa amb els policies “i dieun ser treballadors d'un mitjà de comunicació del país”. Segons expliquen els agents, “en el moment que els funcionaris volen marxar del lloc, un d’ells s’agafa al marc d’una de les portes del vehicle oficial, per no deixar entrar al vehicle a un dels agents, després de reiterats avisos, aquest fa cas omís a les indicacions donades, motiu pel qual se l’introdueix dins del cotxe policial, moment en el que l’altra persona introdueix el seu cap a l’interior de l’habitacle a través de la porta de l’acompanyant, se li manifesta que si continua amb aquesta actitud es procedirà a la seva detenció, cosa que finalment esdevé”.

Finalment, el dia de Nadal al matí, els agents detenen una dona resident al Pas de la Casa per haver, suposadament, agredit la seva exparella. L'home requereix els agents i els explica que, després d'una discussió, ha estat agredit. Després de parlar amb les parts, determinen que la dona ha entrat sense permís al domicili de l'exparella, li ha trencat mobiliari i li ha donat una bufetada a la cara.