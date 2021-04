Llargues cues de sortida cap a França i cinc quilòmetres de retencions d'entrada des d'Espanya

Andorra la VellaLes dues fronteres del Principat, especialment la francoandorrana, estan registrant llargues cues de vehicles des de primera hora del matí. Segons informa el Servei de Mobilitat, actualment hi ha fins a quatre quilòmetres de retencions per abandonar el país pel costat francès, mentre que la cua a l'N145 en direcció a Andorra ja s'allarga fins a cinc quilòmetres. A més, també hi ha trànsit dens a la CG1 de sortida per la frontera hispanoandorrana.

La població encampadana del Pas de la Casa està gaudint aquests dies d'una gran afluència de visitants que arriben a la vila per a fer les seves compres abans del nou confinament anunciat per Emmanuel Macron.

#TrànsitDens a la N145 -5km d'entrada al Principat i densitat a la CG1 de sortida per la frontera hispanoandorrana | CG2 i RN22- 2Km de sortida del Principat per la frontera francoandorrana. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) 3 de abril de 2021

Cal recordar que durant la jornada de divendres també hi va haver retencions pels dos passos fronterers. Tot i això, les cues no van ser tan llargues com les d'aquest matí, malgrat que es van arribar retencions de fins a tres quilòmetres a la frontera del Baladrà.