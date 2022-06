Llargues cues per treure l'abonament pel transport públic gratuït

Andorra la VellaLlargues cues a l'Estació Nacional d'Autobusos per obtenir l'abonament per tenir el transport públic gratuït, una de les mesures que va aprovar l'executiu per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania. Si ja el passat dijous quan es va iniciar la distribució dels nous abonaments hi va haver llargues cues, aquest dilluns matí s'està tornant a repetir la mateixa situació.

Cal recordar, que el transport públic gratuït es tracta d'una prova pilot que anirà des de l'1 de juliol fins al 31 de desembre. A banda d'adquirir-se presencialment a l'Estació Nacional d'Autobusos, l'abonament també es pot obtenir telemàticament a través de transports.ad i fer-hi la demanda. Un cop s'obtingui el número d'activació, s'ha de descarregar l'aplicació MOU_T_B al mòbil i enllaçar l'abonament amb les dades obtingudes. Per fer-ho telemàticament, però és necessari tenir el certificat digital.