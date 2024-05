Llei del català: Les sancions greus arribaran fins a 6.000 euros i les molt greus fins a 60.000

Andorra la VellaAquesta setmana s'ha publicat al BOPA la nova Llei de Llengua Pròpia, una normativa destinada a reforçar l'ús del català en el Principat. Aquesta llei estableix un marc sancionador per a les infraccions relacionades amb l'ús del català, amb multes que varien des de 600 a 60.000 euros segons la gravetat de la infracció.

Una de les principals característiques d'aquesta nova llei és l'establiment d'un marc sancionador per a les infraccions relacionades amb l'ús del català. Segons l'article 45 de la llei, les infraccions es classifiquen en tres categories: lleus, greus i molt greus.

Infraccions lleus: reprensió privada per escrit en el primer incompliment o multa d’un import mínim de 600 euros i de fins a un màxim de 1.200 euros.

Infraccions greus: multa de 1.201 euros fins a 6.000 euros.

Infraccions molt greus: multa de 6.001 euros fins a 60.000 euros.

Les sancions per a aquestes infraccions poden anar des d'una reprimenda privada per escrit en cas d'infraccions lleus, fins a multes que oscil·len entre els 600 euros i els 60.000 euros per a les infraccions molt greus.

Retolar en català

A més de les sancions econòmiques, la llei estableix altres mesures correctores. Per exemple, les persones responsables d'infraccions estaran obligades a retirar, esmenar o substituir els rètols, etiquetes o textos en català que hagin incomplert les disposicions legals. Aquesta obligació de correcció s'aplica tant en el sector públic com en el privat i té com a objectiu garantir la conformitat amb la llei lingüística del Principat.

Entitats

D'altra banda, la nova llei també contempla disposicions específiques per a les entitats o activitats subvencionades per l'administració. En cas de detectar infraccions relacionades amb l'objecte de l'aval, el crèdit o l'ajut, les sancions poden incloure la reducció o retirada d'aquests ajuts, així com altres mesures correctores.

Pel que fa a la instrucció dels expedients sancionadors, la llei estableix que aquesta responsabilitat recau en els òrgans d'inspecció competents en el sector en què s'hagi comès la infracció. En els àmbits sense servei d'inspecció específic, seran els tècnics designats pel ministre de política lingüística els encarregats de dur a terme aquesta tasca.