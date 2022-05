La llei per permetre el cultiu de cànnabis, a finals d'any

OrdinoLa llei que ha de permetre que es pguui cultivar cànnabis medicinal a Andorra podrai estar enllestida a finals d'any. Així ho ha manifestat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, qui ha assenyalat que des de l'executiu es continua treballant en la redacció del text legal amb la voluntat de tenir-lo definit en mig any. "Treballem sense pausa, però amb prudència perquè s'ha de regular molt bé", ha dit, i ha asseverat que estan cooperant colze a colze amb l'associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra (APRA) perquè s'impliquin en el projecte i esdevingui una via per diversificar el sector.

Cal recordar que la voluntat del Govern és cultivar marihuana terapèutica i que enc ap cas es planteja la possibilitat de legalitzar la substància amb fins recreatius. Durant la presentació de les possibilitats d'aquesta planta davant la comissió legislativa d'Economia, Calvó va posar blanc sobre negre tot assenyalant que en cap cas es vol substituir camps de tabac per cultius cànnabis, i va puntualitzar que les potencialitats d'aquesta producció són indoor i associades a una bata blanca amb només dues o tres infraestructures de cultiu al llarg del territori.

Tot i que encara no es coneix quina serà la tipologia de producció al Principat, l'estudi que es va presentar el passat mes de novembre mostra una clara aposta per cultivar THC en espais interiors tancats amb llum artificial, fent el punt en la producció de tetrahidrocannabinol (THC) medicinal destinat a l'alta cosmètica i la creació de medicaments. Es tracta d'un mercat que es troba en procés d'expansió i creixement, del qual Andorra se'n podria beneficiar en diversos vessants, com la diversificació de la producció agrícola i industrial amb l'obertura d'un nou sector econòmic al país, la creació d'un pol de coneixement de referència en el cultiu del cànnabis medicinal en l'àmbit internacional i, fins i tot, l'impuls de la recerca experimental i l'atracció de talent.