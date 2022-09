Temperatures d'entre 20 i 26 graus als edificis públics

Andorra la VellaLa ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha comparegut a la roda de premsa posterior al consell de ministres per presentar noves mesures de caràcter energètic. Segons ha explicat, la situació actual, obliga a implementar mesures per reforçar l'estalvi. Una de les mesures afectarà el sector públic i la setmana vinent es traspassarà als comuns i als sectors econòmics. De cara a la ciutadania, s'engegarà una campanya informativa per sensibilitzar a la població sobre l'estalvi energètic.

Una de les mesures que ha avançat Calvó ha estat establir un llindar de graus, de 20 a 26, pels edificis de l'administració. Segons ha explicat, hi ha programades auditories per tal de preparar un pla d'inversió per anar rehabilitant i modificant cada edifici amb el propòsit de fer-los més sostenibles energèticament. Els llindars de temperatura es determinen al llarg de l'any: a l'hivern seran 20 graus i a l'estiu no es poden tenir inferiors als 26 graus. L'objectiu és arribar al 15% d'estalvi, tal com ja havia avançat FEDA. El dimecres vinent es publicaran les mesures al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.