El lloguer d'un pis al Tarter per 4.500 euros genera polèmica a les xarxes

Andorra la Vella'That's crazy'. Aquesta és la valoració per part d'un usuari de Twitter després que hagi penjat l'impactant anunci d'un pis de lloguer a El Tarter. El preu és el que ha fet que l'anunci hagi provocat un impacte important. Demanen 4.500 euros al mes per l'arrendament d'un habitatge de 140 metres quadrats a cinc minuts de les pistes de Soldeu-el Tarter. En condicions normals, per entrar a viure calen 18.000 euros entre els mesos per al propietari, el d'agència i el mes en curs. Aquest nivell de despesa en un habitatge a El Tarter ha estat comentat per immobiliaris que han explicat a Poble Andorrà que és un símbol de la bombolla en què es viu en el mercat de lloguer i culpen en bona part a les polítiques de congelació per part de Govern que han fet que no hi hagi pisos al mercat. També culpabilitzen l'avarícia dels propietaris que s'aprofiten d'una situació molt complicada per aprofitar-se i demanar arrendaments molt per sobre del preu real de mercat.