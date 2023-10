Els lloguers de la Solana del Pas de la Casa per a temporers costaran entre 470 i 825 euros al mes

Andorra la VellaUn any més el comú d'Encamp ha tret el concurs per a la concessió administrativa temporal de les unitats immobiliàries de l'edifici la Solana del Pas de la Casa, per tal que les persones que vinguin a fer la temporada d'esquí al país tinguin allotjament. Cal recordar que en temporades passades l'adjudicatària ha estat Saetde, que ha destinat aquests pisos a personal de l'estació. Es tracta de cinc habitatges d'una habitació; vuit de dues i dos pisos de tres habitacions i cada unitat tindrà assignada una plaça d'aparcament, segons consta en l'edicte publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).

El preu que el comú fixa per cada unitat immobiliària va dels 470 euros al mes pels habitatges d'una habitació als 825 per als de tres. Els de dues cambres tindran un preu de 650 euros. A canvi d'aquesta concessió el comú percebrà un cànon de 9.200 euros al mes, la qual cosa suposa, per tota la temporada d'hivern, una suma total de 55.200 euros.

Les propostes es podran lliurar fins al 16 de novembre, segons consta en les bases del concurs. D'aquesta manera, novament, la corporació busca una empresa que s'encarregui de gestionar el volum d'immobles, un total de quinze, que el comú té en propietat després d'arribar a un acord amb Gevivasa.