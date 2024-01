El lluitador de wrestling Martí Ubach marxa als Estats Units per lluitar per ser professional

Andorra la VellaMartí Ubach el lluitador de wrestling d'Andorra ha donat un pas més per poder arribar al professionalisme als Estats Units. Acaba d'anunciar que marxa a entrenar als Estats Units per intentar assolir el seu somni de convertir-se en lluitador professional de wrestling. Ubach se situarà a l'àrea de Filadèlfia on estarà entrenant i esperant l'oportunitat d'aconseguir combats que el portin cap el professionalisme.

A Ubach se'l coneix en el món del wrestling com 'la sonrisa de Andorra' i amb 20 anys ja ha obtingut un parell de títols a nivell espanyol. Ara intentarà fer-se un nom als Estats Units per tenir l'oportunitat de signar un contracte professional.