Llum verda al paraigua legal per a l'aterratge de Grifols

Andorra la VellaEl Consell General ha donat aquest dijous un pas endavant per a l'aterratge de Grifols al país gràcies a l'aprovació de dos textos que serviran per donar un paraigua legal i donar impuls així al laboratori que es construirà a Ordino. En concret, la cambra parlamentària ha donat el vistiplau al projecte de llei de recerca en l'àmbit de la salut i la biomedicina, un text que, tal com ha apuntat el ministre de Salut, Albert Font, suposa "un pas fonamental i essencial en el sector per disposar de tota la recerca en medicaments o mostres biològiques i els resultats que se'n deriven". D'altra banda, els parlamentaris han aprovat i ratificat el conveni d'Oviedo, el qual té com a objectiu vetllar per la protecció dels drets humans i de la dignitat de l'ésser humà respecte a les aplicacions de la biologia i la medicina.

Font ha destacat que la llei en recerca en l'àmbit de la salut i la biomedicina "és una fita que permetrà fer un pas determinant en el marc de la recerca i la innovació a Andorra". A més, ha dit, esdevé una acció més del Govern encaminada en la diversificació econòmica, ja que ajudarà a "impulsar un sector punter", facilitarà l'arribada al país de centres de recerca i, de retruc, provocarà la creació de nous llocs de treball i l'arribada o el retorn de talent que hagi marxat del Principat.

La votació d'aquest punt no ha escapat de les crítiques de l'oposició, la qual cosa ha provocat que no totes les forces polítiques hi hagin votat a favor. En aquest sentit, la consellera general no adscrita, Carine Montaner, ha criticat les "presses" del Govern a l'hora d'aprovar un text que "està lligat a l'arribada de Grifols", un projecte que "Andorra Endavant no comparteix i sobre el qual tenim molts dubtes i inquietuds". Montaner ha criticat les poques comissions legislatives que s'han celebrat per tactar aquesta qÚestió i ha decdit votar-hi en contra.

En el torn de resposta, i en referència a Grifols, Font ha apuntat que "aquesta llei no té nom propi", ja que és un text que arriba com a consecució d'altres lleis aprovades anteriorment. Per tant, "aquesta llei forma part d'un llarg camí i no és just ni digne donar un nom a aquest camí que ens ha de protegir a tots", ha dit.

A parer del grup parlamentari socialdemòcrata, la consellera general Judith Salazar ha compartit les presses del Govern exposades per Montaner i ha reiterat que, per a la formació, es tracta d'un "text incomplet", al·legant que "és un text replicat d'una llei espanyola que es fa quan ja hi ha una legislació pròpia relativa el desenvolupament de la recerca en medicaments". Així, ha indicat que "aquesta llei ve mancada de base" i ha afegit que "si volem que Andorra esdevingui un pol de recerca, no sembla la millor manera legislar pensant en una activitat concreta i no en tot làmbit de la recerca". És per tot plegat que el grup parlamentari socialdemòcrata s'ha abstingut en el moment de la votació.

Des de la majoria, la consellera general demòcrata, Sandra Codina, ha manifestat la postura "poc entenible del PS", afirmant que la llei permetrà a qualsevol centre de biomedicina que es pugui establir al país "amb garanties" i podent dur a terme totes aquelles pràctiques que es fan arreu. "Som un país amb limitacions en l'economia i la recerca i la innovació són oportunitats per fer-la créixer" i, per tant, "no ens podem escudar només en beneficis en clau interna", per la qual cosa, cal que "mirem més enllà".

Finalment, el punt que sí que ha comptat amb el suport de tota la cambra ha estat l'aprovació i ratificació del Conveni d'Oviedo, el qual, segons ha explicat el titular de Salut, va ser el primer instrument jurídic vinculant que tenia com a objectiu protegir l'ésser humà i garantir el respecte per la seva integritat. D'aquesta manera, el text inclou, entre d'altres, que qualsevol actuació o assajos clínics amb persones només es poden fer amb el seu consentiment exprés i estableix aquells casos sobre els quals hi poden haver riscos per la persona. En aquest cas, tant Montaner com Vela han criticat que la llei s'aprovi ara coincidint amb el projecte de Grifols.