Les llums dels satèl·lits d'Elon Musk, vistes des d'Andorra

Andorra la VellaA través de les xarxes socials, un usuari ha publicat un vídeo gravat a Andorra on es veuen una filera de llums molt particulars. Però no són ovnis, són els últims satèl·lits Starlink llançats per SpaceX, la companyia d'Elon Musk. Es tracta de petits punts lumínics que travessen el firmament perfectament alineats. Durant les darreres setmanes, s'han pogut veure diferents vídeos a les xarxes socials que mostren la mateixa situació.