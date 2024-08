Losada confirma que el comú controla la situació dels afectats pels pisos esquerdats de Santa Coloma

Andorra la VellaLa cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada, ha confirmat que el comú manté un diàleg constant amb les famílies afectades pels pisos esquerdats de l'avinguda Santa Coloma. Així ho ha fet aquest diumenge en resposta a una pregunta de la premsa durant la Festa Major de Santa Coloma, on ha informat que, fins al moment, no s'han notificat problemes per part dels inquilins sobre la seva situació. "Com sabeu, a l'estiu tot el tema de la construcció està bastant aturat i, ara mateix, desconec en quin punt es troben les obres, que estan en mans d'un privat" ha destacat, la cònsol menor de la capital. "En tot cas, vull destacar que cap família es va quedar desemparada o al carrer. Els casos s'han derivat a afers socials, i s'han establert els contactes necessaris per trobar solucions" ha afegit.

Losada ha fet aquestes declaracions en el marc de l'aperitiu popular i la ballada de sardanes d'aquest diumenge al migdia, on ha fet una valoració molt positiva de la Festa Major de Santa Coloma. "Estem molt contents de participar-hi com a comú, però sobretot, estem molt agraïts per la gran feina de la Comissió de Festes, que és qui realment organitza tot i fa que aquesta festa sigui un èxit" ha celebrat, la mandatària comunal. De fet, tot i la incertesa pel temps, Losada ha assegurat que la festa està anant molt bé i que la gent està entusiasmada per continuar celebrant la jornada.