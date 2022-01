El luxe de viatjar amb aquestes maletes

Andorra la VellaÉs tot un referent en el món del luxe. L'han dut en els seus viatges personalitats com l'exprimer ministre Winston Churchill, la reina Isabel II -que les va fer servir durant la seva lluna de mel-, o l'explorador Edmun Hillary en la seva expedició a l'Everest; I ara, també podràs fer-ho tu, perquè la prestigiosa marca de maletes Globe-Trotter ha arribat al Principat de la mà de Pyrénées Andorra. La firma britànica ha arribat a un acord amb Pyrénées per oferir les seves maletes de manera exclusiva.

Globe-Trotter s'ha instal·lat a la planta baixa de Pyrénées Andorra, i és un dels primers espais que els clients poden trobar quan entren a l'edifici. Però per què són tan especials aquestes maletes? D'entrada, estan fetes de manera artesana a la localitat de Hertfordshire, Anglaterra i, encara avui, utilitzen mètodes originals de fabricació amb maquinària que data de l'època victoriana (l'empresa es va crear l'any 1897). La seva forma clàssica les ha convertit en una icona de la moda viatgera i malgrat que cada any incorporen nous models, totes les maletes mantenen un estil 'vintage' que les fa úniques i molt especials. I és que durant més de 120 anys, la filosofia de la marca s'ha mantingut sense canvis: l'amor incondicional pel producte fet a mà, amb corretges metàl·liques i acabats de cuir -símbol de Globe-Trotter-, i amb projecció mundial.

Una de les seves darreres col·laboracions ha estat amb el mateix James Bond. I és que la marca va dissenyar una línia especial per a la darrera pel·lícula de l'agent 007, No time to die. Així que, si vols viatjar a la moda, a Pyrénées Andorra trobaràs una àmplia gamma d'equipatge de luxe, accessoris i productes d'aventura de la marca Globe-Trotter.