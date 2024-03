Macron comparteix a les xarxes una foto fent boxa en mig de la crispació amb Rússia

Andorra la VellaEl copríncep francès, Emmanuel Macron, és conegut per ser un dels líders globals que més cuida la seva imatge a les xarxes socials. Al seu darrere, té un equip de comunicació que treballa minuciosament per mostrar-lo al món de la millor manera possible. Aquesta setmana, Macron ha tornat a sorprendre, aquesta vegada amb una foto seva practicant boxa, un esport del qual és aficionat.

Segons el Diari ARA, la seva fotògrafa oficial, Soazig de La Moissonnière, ha compartit a través del seu compte d'Instagram una imatge on es veu a Macron entrenant al gimnàs colpejant amb ràbia un sac de boxa. La foto, que acompanya aquest article, no ha trigat a fer-se viral i els usuaris de les xarxes no han tardat a fer bromes, però també han apreciat les dimensions dels bíceps del polític francès.

Alguns han volgut relacionar la difusió d'aquesta imatge amb el clima de guerra que es viu a Europa. Macron és un dels líders europeus més contundents davant del president rus, Vladimir Putin. En diverses ocasions, Macron ha insistit que, per al futur d'Europa, és necessari enfrontar-se als suposats plans imperialistes del Kremlin. "Si Ucraïna cau, la nostra seguretat està amenaçada. Si continua l'escalada, hem d'estar preparats per prendre totes les decisions necessàries perquè Rússia mai guanyi", va dir la setmana passada en una entrevista a la televisió francesa, on no va descartar l'enviament de soldats francesos al front ucraïnès.