Macron, sobre els francesos no vacunats: "Els fotré fins al final"

ParísEn plena nova onada de coronavirus, el president de França i copríncep francès, Emmanuel Macron, ha tornat a deixar clar que la principal aposta del govern francès és la vacunació dels ciutadans i que l'estratègia passa per acorralar els no vacunats. El que ha sorprès és com ha parlat Macron de les persones que han decidit no vacunar-se, que a França són una minoria (gairebé el 90% dels més grans de 12 anys tenen la pauta completa). En una entrevista a Le Parisien publicada aquest dimecres, el president de la República s'expressa amb més contundència que mai: "Tinc moltes ganes de fotre els no vacunats. I ho continuarem fent fins al final".

En francès, Macron utilitza el verb emmerder, una paraula malsonant de difícil traducció, que es pot entendre com a "putejar", "fotre" o, més suaument, "emprenyar". Tot i que la frase podria semblar una relliscada, no ho és. El president francès insisteix amb la mateixa contundència en censurar els no vacunats en un altre moment de l'entrevista: "Quan la meva llibertat amenaça la dels altres, em converteixo en un irresponsable. Un irresponsable no és un ciutadà". Tot i això, Macron es mostra contrari a fer obligatòria la vacunació i prefereix la via de convèncer o, més aviat, de deixar sense vida social i sense viatjar els cinc milions de francesos que no s'han vacunat, en un intent de pressionar-los perquè s'immunitzin.

Les paraules de Macron han creat un petit terrabastall polític, amb l'oposició aprofitant per carregar contra el president del país a tres mesos de les eleccions presidencials i enmig del debat parlamentari per aprovar la llei que convertirà el passi sanitari en passi vacunal (només el podran obtenir les persones vacunades) en qüestió de dies. "Estic indignada. Insultar mai és la bona solució", ha afirmat la líder dels Republicans, Valérie Pécresse, una de les candidates amb més opcions de fer fora Macron de l'Elisi a les eleccions de l'abril. Des de l'extrema dreta, el partit de Marine Le Pen ha qualificat el president de la República de "petit tirà patètic". Le Pen ha assegurat que "un president no hauria de dir això".

Un Président ne devrait pas dire ça. Le garant de l'unité de la nation s'obstine à la diviser et assume vouloir faire des non-vaccinés des citoyens de seconde zone. Emmanuel Macron est indigne de sa fonction.

En avril, je serai la Présidente de tous les Français. pic.twitter.com/MKvaxsneec — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 4 de enero de 2022

Debat del passaport vacunal

L'Assemblea Nacional francesa debat des de dilluns la llei del passi vacunal, i els partits de l'oposició hi estan posant bastons a les rodes i estan intentant dilatar els terminis per dificultar que entri en vigor el 15 de gener, data prevista pel govern francès. S'han presentat més de 500 esmenes al text, una xifra que obliga a allargar el debat durant dies i posa en perill que el tràmit parlamentari pugui estar enllestit el 15 de gener.

A més a més, la sessió ja s'ha suspès en dues ocasions des que va començar, dilluns. L'última ha sigut aquesta matinada, després de fer-se públiques les paraules de Macron a Le Parisien. El president de la sessió, el conservador Marc Le Fur (dels Republicans, un partit de l'oposició), ha argumentat que no es donaven les condicions per a un treball "serè" al parlament. Està previst que la sessió es reprengui aquesta tarda.

Rècord de contagis

Com a la majoria de països europeus, a França la variant òmicron ha multiplicat els contagis i està posant contra les cordes els serveis sanitaris. Dimarts el país va marcar un nou rècord de positius des de l'inici de la pandèmia, amb 271.686 de confirmats en un sol dia. La taxa acumulada a set dies ja arriba als 1.850 casos per 100.000 habitants.

Davant d'aquestes xifres alarmants i per evitar paralitzar el país, el govern francès ha optat per eliminar les quarantenes dels contactes estrets per a les persones vacunades, fins i tot a les escoles, i promoure els autotests, que seran gratuïts en el cas de persones que hagin estat en contacte amb una persona infectada.