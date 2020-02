Una macroplaça, a la part alta d’Andorra la Vella

Des del primer dia del seu mandat la cònsol major, Conxita Marsol, no ha deixat d’emprar esforços en reivindicar la capitalitat d’Andorra la Vella. Una de les demandes més repetides és la voluntat que el futur casino s’ubiqui a la parròquia i s’integri en la macroplaça que conformarà la unió de la zona de la Casa de la Vall amb una passarel·la fins a la plaça del Poble, una segona passarel·la entre la plaça Vinyes i la coberta del casino, i un pas de vianants des d’aquesta coberta fins a l’avinguda Meritxell passant pel Roc dels Escolls.

La construcció d’aquestes infraestructures es veu amb molt bons ulls. D’una banda, dinamitza una zona estratègica per a la parròquia, on s’hi ubica el Consell General, el comú, l’edifici administratiu de Govern i el Centre de congressos, entre altres. De l'altra, es configura com l’espai òptim per acollir el futur casino, a Prat de la Creu, i un nou edifici multifuncional just davant de la seu del Govern, a la zona coneguda com 'La plaça de toros'.

Tot plegat permetrà també incrementar el nombre de places d’aparcament a la zona, i connectar el Centre Històric amb la part alta de Meritxell i Prat de la Creu, amb fins a sis ascensors públics, dues passarel·les, un bulevard i tres grans cobertes enjardinades i amb equipaments diversos per als vianants.