El macroprojecte de Gerard Piqué queda en mans del futur Govern

Escaldes-EngordanyEl Futbol Club Andorra va presentar aquesta passada setmana el projecte per al seu estadi de futbol que preveu la construcció en un terreny de la Borda Mateu a Santa Coloma. La principal novetat de la proposta és que l’equip que presideix Gerard Piqué va posar damunt de la taula un macroprojecte que no només contempla l’Estadi del club, sinó que al costat s’edificaria l’espai multifuncional. Aquest seria de titularitat pública, però el podria gestionar l’entitat tricolor. L’espai multifuncional estarà preparat per acollir esdeveniments multitudinaris amb assistència massiva.

L’actual ministra de Cultura i Esports en funcions, Sílvia Riva, ha estat preguntada sobre la proposta durant la cursa popular Illa Carlemany on ha estat l’encarregada de donar la sortida. Riva ha deixat clar que la proposta de l’FC Andorra per al macroprojecte a Santa Coloma queda ja fora del seu àmbit. La ministra ha destacat que serà el proper titular de la cartera d’Esports, juntament amb la resta del govern que està component Xavier Espot, qui haurà de prendre la decisió.