Andorra la VellaUn cap de setmana dedicat a la màgia per dinamitzar el centre històric d'Andorra la Vella. Això és el que proposa l'Associació centre històric d'Andorra la Vella, que ha impulsat 'Màgic Històric', un nou esdeveniment amb el qual "s'innova" i s'incideix en "noves fórmules" que animin els visitants a endinsar-se en el nucli antic de la capital, tal com ha destacat el cònsol menor d'Andorra la Vella, Miquel Canturri, que ha afegit que el comú dona suport a aquesta cita, que tindrà lloc el cap de setmana del 12 al 14 d'octubre. Diferents propostes com un joc de pistes, actuacions a restaurants o a diferents llocs del centre històric i una gala internacional de màgia al teatre Comunal seran algunes de les propostes que es podran gaudir al llarg dels tres dies.

Així, des del 12 al 14 d'octubre, es podrà gaudir d'un joc de pistes per a tots els públics que es podrà fer de manera individual, a través d'un codi QR, o aprofitant la presència d'un personatge, que des de l'associació no han volgut desvetllar, i que a les sis de la tarda els tres dies ajudarà els participants a fer el recorregut, tal com ha explicat la membre de la junta Mercè Canals. També es podrà gaudir, tal com ha detallat la presidenta de l'associació, Ana Cerezo, de 'màgia de prop', una proposta que tindrà lloc a diferents bars i restaurants del centre històric amb la presència de mags que oferiran trucs i jocs de màgia als clients. Ja al carrer, en diferents punts hi haurà actuacions de màgia. Dissabte, a més, s'oferiran tallers per als infants als jardins de Casa de la Vall.

També es podrà gaudir, el divendres 13 d'octubre a les 20 hores al teatre Comunal, de la gala internacional de màgia, amb diferents mags de diferents països premiats internacionalment. Així, hi actuarà Mag Marc Ferrer, d'Andorra; Mag Albert; Sébastien Dethise; Mario López 'Sal'; Mag Cesc Alriols i Hector Mancha, i com a presentador hi haurà un "monologuista molt divertit", Fernando García Monologuista, tal com ha subratllat Cerezo. Per poder-hi assistir caldrà fer compres superiors a 10 euros als establiments associats a l'entitat, que donaran les entrades als clients. D'aquesta manera, tal com ha manifestat Cerezo, es promociona la gastronomia "sense deixar de banda els associats del comerç", amb accions que impliquen els diferents locals.

Canturri ha destacat que "aquest nou producte" que ha ideat l'associació "il·lusiona" i ha recordat "l'aposta decidida" que ha fet el comú des de fa "bastants anys" per promoure activitats al centre històric, "el millor del país", ha reivindicat, ja que hi ha Casa de la Vall, que "només la tenim nosaltres".