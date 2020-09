Bailén recorda Moreno durant el jurament del càrrec: "No hi ha hagut cap corrupció ni cap injustícia"

Carolina Bailén i Alexandra Cornella ja formen part de la magistratura, després que aquest dimecres al migdia han jurat el càrrec a la sala magna de la nova seu de la justícia, la primera com a magistrada del Tribunal de Corts i la segona com a magistrada del Tribunal Superior de la Justícia. Així han posat punt i final a més d'un any d'incertesa, que va començar quan la batlle Maria Àngels Moreno va presentar una demanda contra els seus nomenaments. De fet, Bailén ha dedicat bona part del seu discurs a aquest "periple".



"Del periple que ens ha tocat viure aquest darrer any, el que més m'ha entristit és que s'hagi posat de dubte l'honestedat de les institucions d'Andorra. Si l'Alexandra i jo estem jurant avui el càrrec és perquè ens ho hem guanyat i perquè ho hem fet millor que la resta de candidates. No hi ha hagut cap corrupció, ni cap injustícia. S'ha d'acceptar que a la vida, a vegades es guanya i a vegades es perd, això és una cosa que un ha d'assumir", ha etzibat Bailén, qui ha dedicat la resta del discurs a donar les gràcies "als companys i amics de fiscalia", després que ella hagi exercit 20 anys com a fiscal.



Menys explícita ha estat Cornella. També ha al·ludit al procés de nomenament durant la presa de possessió del càrrec. Ha dit que "és un dia molt especial perquè s'ha acabat un llarg procés, des que vam guanyar el concurs de mèrits, sobretot perquè em sento orgullosa, com a persona, com a dona i com a andorrana, de poder entrar al Tribunal Superior de Justícia". La magistrada també ha agraït a la família i als membres de fiscalia "el suport i el companyerisme" rebut durant els darrers anys.



Finalment, el president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Enric Casadevall, ha agraït a les dues magistrades "que hagin parlat amb el cor" durant el seu discurs, i ha assegurat que el procés de selecció per nomenar-les "ha estat net i transparent; ho sé perquè jo mateix formava part del tribunal que les va escollir, i només puc dir que han guanyat el concurs les millors".