Majoral lamenta la continuïtat dels excessos de velocitat a Francesc Cairat

Sant Julià de LòriaMalgrat la instal·lació per part del Govern de tres radars pedagògics a Sant Julià de Lòria a principis d'octubre arran de la preocupació de la corporació comunal, els excessos de velocitat per part d'alguns conductors continuen produint-se en vies com l'avinguda Francesc Cairat i el tram del vial. En un primer moment, els aparells van servir per pacificar el trànsit, tot i que més tard, tenint en compte que només es tracta d'una alerta visual sense sanció, la velocitat d'alguns vehicles ha tornat a incrementar-se.

De fet, el cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha explicat a l'ANA que encara hi ha "el típic conductor que quan veu el radar pedagògic el que vol és veure si el fa saltar". En aquest sentit, ha indicat que, especialment el tram del vial, "continua sent una zona en què hi ha molt perill". "Tots els veïns del Solà de Fontaneda han de travessar aquest tram, i és una zona realment conflictiva a nivell de velocitat, i sobretot de seguretat".

Cal recordar que prèvia instal·lació dels radars pedagògics, controls policials i radars mòbils van permetre aplicar més de 700 sancions en només dos mesos i mig. Més tard, entre el maig i l'agost, la policia també va arribar a imposar fins a 86 sancions per excessos de velocitat.