Malestar després de la renúncia d'Andorra al Límit a participar en la manifestació del 8 de desembre

Andorra la VellaMANIFEST OFICIAL EN REFERÈNCIA A LA MANIFESTACIÓ DEL 8 DE DESEMBRE D'ANDORRA AL LÍMIT.

Benvolguts amics, perquè sapigueu el posicionament d'Andorra al límit, després de veure l'interès per part vostra passo a explicar els motius del " NO" rotund a la manifestació.

1⁰ Andorra al límit en cap cas vol ser una eina d'assetjament a cap institució, o organisme del nostre país. A nosaltres ens mou l'estima i el respecte al nostre país, institucions, ho facin "BÉ" o "NO". 2⁰ Andorra al límit considera que la força i pressió és democràtica i bona, sempre que sigui controlada mitjançant el seny. 3⁰ Lluitarem per totes aquelles causes que considerem que reforcen el benestar i convivència dins les nostres fronteres. Sempre que no perjudiquin en excés el bon funcionament del nostre marc empresarial. 4⁰ Creiem i volem pensar que amb la força que van demostrar els ciutadans el 31 d'octubre amb la manifestació, Govern té molt clar la necessitat dels mateixos i que respondrà amb conseqüència. 5⁰ Creiem que hi ha la possibilitat de perdre tota credibilitat vers la classe política amb un excés de manifestacions, fent un mal favor a l'aconseguit. 6⁰ El projecte d'Andorra al límit, té l'interior d'anar més enllà de manifestar-se, vol ser un referent de la lluita popular i equilibrada dins el panorama nacional.

PER AIXÒ I QUELCOM MÉS NO DONAREM SUPORT NI PROMOUREM LA MANIFESTACIÓ DEL DIA 8 DE DESEMBRE

Aquest text penjant en la pàgina del col·lectiu Andorra al Límit ha estat objecte de fortes crítiques per part de components del grup DenunciAND que impulsa la concentració del 8 de desembre per protestar contra la situació de l'habitatge a Andorra. Per part d'Andorra al Límit s'ha indicat que en en el grup de DenunciAND hi ha "joc brut" i que ells no volen entrar en aquest tipus d'actitud.

S'han produït atacs de certa virulència contra el líder d'Andorra al Límit per haver decidit que atura les protestes. Un d'ells ha estat especialment dur i ha comportat la resposta d'Andorra al Límit. El missatge era: Hola Marcel e vist el teu video de retirada de la manifestacio i pressio al govern ,ara que se a aconseguit reunir a la poblacio no te tires anrrere .perqué sembla que tan comprat es una llastima. Altres l'acusen d'haver "adoptat" el discurs dels demòcrates respecte a l'habitatge.

La resposta ha estat: en cap moment he dit que abandono la lluita tot el contrari. No unirnos com andorra al limit a la mani es decisió pressa amb calma i seny. Jo vull tenir un grup de gent que tinguin potència però amb control. Tu més que ningú saps que és tenir en les teves mans potència, però imaginat tota aquesta potència sense el teu seny. Nosaltres continuarem la lluita a la nostra manera. Això no vol dir que ens rendim. Jo sóc persona de cap, seny i honor, I en aquest grup de denunciant penso que hi ha joc brut i Andorra al limit, no vol jugar a aquest lloc.