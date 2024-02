Malestar salarial dels bombers respecte al sou dels cossos catalans

Andorra la VellaEl Sindicat de Bombers ha convocat una assemblea per a la setmana vinent on s'han de decidir quines mesures de pressió es prenen per aconseguir una millora salarial. Així ho ha explicat Ivan Vilares, president del Sindicat de Bombers. Una de les opcions que està damunt de la taula és la possibilitat de convocar una vaga. Vilares ha destacat que "no tanquem la porta" a aquesta possibilitat, ja que no veuen que Govern estigui donant resposta a les seves reclamacions. Precisament, una de les reclamacions dels Bombers és poder cobrar un complement per no fer vaga tal com tenen policia i agents penitenciaris.

Vilares, en declaracions al programa Avui serà un bon dia de Ràdio Nacional d'Andorra, ha comentat que en la comparativa amb els bombers catalans estan per sota en nivell salarial. Ha incidit en el fet que un bomber cobra 1.800 euros mensuals i que consideren que han d'estar per damunt dels dos mil.