Els maltractaments en l'àmbit domèstic centren les detencions de la darrera setmana

Andorra la VellaEls presumptes delictes de maltractament en l'àmbit domèstic han protagonitzat, malauradament, la darrera setmana. Concretament, les autoritats van acudir dijous a un habitatge d'Andorra la Vella per a detenir un home resident de 45 anys i una dona no resident de 39 després de discutir i agredir-se mútuament. L'endemà, els agents van ser alertats per altres dos delictes de la mateixa tipologia i un home resident de 37 anys i un altre no resident de 50 van ser detinguts per agredir les seves respectives parelles en una llar i un establiment hoteler respectivament.

Finalment, quant a les detencions relacionades amb la seguretat del trànsit, un resident de 53 anys va ser detingut a mitja tarda de divendres amb una taxa d'alcoholèmia de 2,45 g/l. Dies abans també es va controlar de matinada un resident de 28 anys amb una taxa d'1,84 g/l després de cometre una infracció al Codi de Circulació.