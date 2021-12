Conversem amb Natàlia Olmo que fa quatre anys va decidir deixar en un costat el periodisme i la comunicació audiovisual per fundar Maminat, una línia de cosmètica natural que compta amb trenta-dues referències en el mercat, des de la línia de maquillatge passant per cremes facials, sèrums, contorn d'ulls i productes per la higiene personal. La Natàlia ha estat aquest dimecres a Pyrénées Andorra fent un taller de cosmètica natural perquè des de casa elaborem les nostres cremes per tenir una pell saludable i hidratada i mostrar un rostre radiant.

- Què és i d'on neix Maminat?

Maminat és una marca de cosmètica natural i ecològica per a persones que es preocupen per tres coses: pel mediambient, per la seva salut i bellesa. I jo no en sóc una excepció. L'any 2011 em van diagnosticar acne cosmètic, una afecció produïda per l'ús continuat de cosmètics plens de substàncies tòxiques per a la nostra pell. Un problema que va ser provocat per l'ús constant de maquillatge, ja que en aquella època treballava a la televisió i havia de tenir una certa presència. Aquell diagnòstic va ser el punt d'inflexió i em van acabar receptant cosmètica natural i en aquell moment no tenia gran ressò. Qüestions de la vida... Vaig decidir apuntar-me a un primer taller de cosmètica natural, després vaig estudiar cosmetologia i aromateràpia i després de 6 anys fent fórmules des de la cuina de casa vaig decidir que era el moment de llançar la meva pròpia marca de cosmètica natural amb tot el que allò suposava.

- Quan parlem de cosmètica natural, a què ens estem referint?

És aquell tipus de cosmètica on no s'empra matèria primera sintètica, tot és d'origen natural.

- Quins són els ingredients bàsics que utilitzes per elaborar els productes de Maminat?

Treballo amb plantes, flors, olis i olis essencials. El 90% dels ingredients són de la zona del Mediterrani a Espanya, per tant, tots els productes que usem són de quilòmetre zero.

- Així que podem fer cosmètics a través de productes que tenim per casa?

Sí, per descomptat que sí. Això és el que intento mostrar als tallers de cosmètica natural. Les noies i dones que hi participen sempre demanen la recepta per a preparar els seus propis cosmètics i a mi m'agrada molt ensenyar i mostrar allò que m'ha canviat la vida.

- Tot i això, els productes que elabores han de passar un control de qualitat, no?

Qualsevol marca de cosmètica ha de pagar uns controls sanitaris, uns expedients reguladors per cada referència que posa a la venda. Cada producte que elaborem els hem de fer en un laboratori habilitat per a la fabricació de cosmètics i cada lot que es posa a la venda ha de passar el seu propi control. Nosaltres no fem proves en animals. Per tant, som una marca "cruelty free", un distintiu que no el té tothom.

- Què té Maminat que no tenen les grans firmes en cosmètica?

La proximitat amb els clients, la sensació que tenen que darrere d'una marca hi ha una persona que els parla, que els explica, que mostra com és el procés per tal de traure un nou producte al mercat. Jo diria que és una marca de veritat i això avui en dia es valora moltíssim.

- Cap a on s'encamina Maminat?

S'encamina a ser un referent de la cosmètica natural i ecològica i el nostre objectiu ara per ara és aconseguir inversió durant el 2022 que ens permeti créixer molt més.

- Com us diferencieu dels productes de cosmètica que ja existeixen en el mercat?

O bé, fem cosmètica sòlida amb la qual no s'usen envasos o usem envasos fets de vidre o d'alumini reciclat. Així que la nostra empremta mediambiental és mínima. Alhora, som una marca que destaca per la seva transparència a l'hora de comunicar. Som propers i oferim un producte completament diferent. La proximitat amb els clients, la sensació que tenen en sentir que darrere d'una marca hi ha una persona que els parla, que els explica, que mostra com és el procés per tal de treure un nou producte al mercat i això, avui dia, es valora moltíssim.

Maminat també disposa del seu espai a la secció de cosmètica que trobaràs a la planta zero de Pyrénées Andorra.