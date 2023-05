La manca d'espai per aparcar els seus cotxes porta a un youtuber a vendre el pis

Andorra la VellaKikeGTR és un empresari i creador de contingut a YouTube, on comparteix vídeos relacionats amb el món del motor. Ha publicat un vídeo al seu canal on explica que ha venut el seu pis després de fer una reforma de 300.000 euros. Durant el vídeo explica l'experiència en el procés i també detalla que el valor de l'immoble se situa al voltant dels 700.000 euros.

Aquest vídeo també està relacionat amb els cotxes, ja que, tal com afirma, un dels principals motius per canviar de pis és que no té espai per estacionar els seus set vehicles. "Viure en un pis on no tens pàrquing propi és un drama", assegura. Actualment, els té repartits. No especifica on té cadascun dels vehicles, però sí que ha explicat que un es troba a casa del seu sogre, un altre a casa de l'àvia d'un amic i un altre a un taller.