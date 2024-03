La manifestació del 8M aplega 500 persones

Andorra la VellaEl Servei de Circulació informa, segons recull RTVA, que unes 500 persones han sortit al carrer per manifestar-se en el marc del 8M. La protesta ha estat convocada per Acció Feminista i ha donat el tret de sortida pel tomb de les 20 hores a la plaça Coprínceps. La majoria dels cartells i càntics han reclamat la despenalització de l'avortament. Tanmateix, des de l'associació demanen que s'apliqui més el delicte tipificat de violència de gènere i que es destinin més recursos per protegir les víctimes.