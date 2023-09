Manifestació per legalitzar l'avortament amb organitzacions internacionals

Andorra la VellaUn centenar de persones s’han manifestat per demanar la legalització de l’avortament, segons informa RTVA. La concentració ha estat organitzada per l’associació Stop Violències i han participat organitzacions de França, Catalunya i Irlanda. Vanessa Mendoza, presidenta de l’organització, afirma que la situació al país és negativa i que cal fer molts passos per canviar l’escenari actual.