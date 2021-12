La manifestació en contra del passaport Covid aplega gairebé 300 persones

Andorra la VellaD'Andorra la Vella fins a Escaldes-Engordany, concretament des de la plaça de la Rotonda fins a Coprínceps. Aquest és el recorregut que han realitzat els gairebé 300 participants en la segona manifestació en contra de l'aplicació del certificat Covid que ha tingut aquest dissabte a la tarda. Els manifestants han iniciat la mobilització, als volts de les 17 hores des de la plaça de la Rotonda, tot inundant l'avinguda Meritxell i Carlemany. Els turistes que passejaven per l'eix central s'han sorprès per l'arribada del rebombori i per evitar aldarulls se situaven als laterals de la via tot formant un gran passadís que permetia el pas als manifestants.

A mesura que ha anat avançant la concentració diverses persones s'han unit als clams de llibertat, al seu entendre, dels participants, els quals lluïen pancartes amb missatges com: Vacunats i no vacunats som iguals, No és vacuna, és experiment amb nens o Som humans no robots, Stop QR. El punt àgil de la protesta ha estat a la plaça Coprínceps, on un gran grup de manifestant han pujat a la tarima per donar més veu al seu moviment i sol·licitar la dimissió del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. A la concentració també hi han pres part un bon nombre d'infants i joves.

Per cloure la manifestació, els participants han desfet el camí traçat i han retornat, a les set de la tarda, a la plaça de la Rotonda, on s'han anat dissolent i marxant. La mobilització no ha comportat cap aldarull, ja que els organitzadors havien rebut l'aval del Govern per dur-la a terme hores abans després de demanar el permís corresponent, al contrari que en la darrera ocasió.

Manifestació en contra de l'aplicació del passaport Covid.